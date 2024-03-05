Атака хакерів ГУР на Міноборони Росії: сайт досі не працює, сервери заблоковані

Стало відомо, які сервіси Міноборони РФ виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

На цей час в результаті кібератаки на сервери міноборони РФ заблоковані:

IP телефонія;

Домени Міноборони РФ;

Сайт Міноборони РФ;

Сервери, що використовують програмне забезпечення електронного документообігу.

Атака ГУР на сервери Міноборони РФ

Вранці 4 березня хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.

За словами розвідників, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також – масивом секретної службової документації російського міністерства.

Отримано доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних.