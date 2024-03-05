Атака хакерів ГУР на Міноборони Росії: сайт досі не працює, сервери заблоковані
Ілюстративне фото: Стало відомо, які сервіси Міноборони РФ виведені з ладу (GettyImages)
Стало відомо, які сервіси Міноборони РФ виведені з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
На цей час в результаті кібератаки на сервери міноборони РФ заблоковані:
- IP телефонія;
- Домени Міноборони РФ;
- Сайт Міноборони РФ;
- Сервери, що використовують програмне забезпечення електронного документообігу.
Атака ГУР на сервери Міноборони РФ
Вранці 4 березня хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.
За словами розвідників, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також – масивом секретної службової документації російського міністерства.
Отримано доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних.
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