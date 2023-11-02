UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сайт Київської облради атакували хакери, опублікували погрози Зеленському

Фото: ілюстроване зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Невідомі хакери атакували сайт Київської обласної ради. Оприлюднили погрози президенту Володимиру Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку в.о. голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського.

"Станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала вигляд - зображення президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: "Зеленський, внимание. Мы уже тут. Жди подробностей", - пише Добрянський. 

Наразі, як відзначив в.о. голови Київської облради, готується заява до Кіберполіції, яка, зі свого боку, встановлюватиме причетних до атаки з метою подальшого притягнення до відповідальності. 

"На сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради. Наразі робимо все можливе для відновлення роботи сайту", - додав Добрянський. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що хакери також тим часом зламали персональні дані підполковника Повітряно-космічних сил РФ Руслана Казанцева. Він відповідальний за обслуговування літаків А-50У далекого радіолокаційного виявлення.

Зокрема нещодавно російські хакери атакували Мін'юст США і Пентагон внаслідок чого постраждали сотні тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні