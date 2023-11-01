Хакери зламали дані російського підполковника, який обслуговує літаки А-50У, - ЦНС
Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Повітряно-космічних сил РФ Руслана Казанцева, відповідального за обслуговування літаків А-50У далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Хакери злили в інтернет закриті відомості про ворожого підполковника, який є заступником командира військової частини ЗС РФ 41520.
Фото: підполковник російських Військово-космічних сил Руслан Казанцев
"Саме він відповідальний за обслуговуванням літака А-50У "Таганрог", а також А-50У "Сергій Атаянц"", - зазначається у публікації.
Також уточнюється, що літак ДРЛО "Сергій Атаянц" раніше базувався в Білорусі та супроводжував винищувач МІГ-31К, який може носити аеробалістичні ракети "Кинжал", під час вильоту.
"Більшість інформації, яку вдалось зібрати з пошти Казанцева передані на вивчення відповідним фахівцям", - розповіли у Центрі.
Нижче наводяться лише деякі злиті дані, отримані хакерами після злому ящика військового злочинця. Вони включають:
- скрін страхового поліса на авто підполковника,
- лист, у якому російська військова частина просить приватне підприємство "Авіаційний комплекс імені С. В. Іллюшина" надати допомогу на виробництво нагород,
- скаргу підприємства на відсутність звітності за попередню допомогу,
- погодження дозволів на випробування безпілотних апаратів,
- лист із присвоєння літака А-50У імені конструктора Сергія Атоянця,
- а також на пошті Казанцева є листи з доказами знущання з особового складу, додали в ЦНС.
"Центр національного спротиву дякує колишньому підполковнику за надану інформацію й передає вітанням іншим його колегам доступ до яких є в розпорядженні "Кібер спротиву"", - йдеться у публікації.
Раніше повідомлялося, що партизани проникли на аеродром у Нижньому Новгороді в Росії та показали фото винищувачів.
Нагадаємо також, нещодавно українські хакери разом зі Службою безпеки України зламали базу даних російського Альфа-банку. Крім того, пранкери змогли особисто поспілкуватися із власником банку олігархом Михайлом Фрідманом.
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