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Російські хакери атакували Мін'юст США і Пентагон. Постраждали пошти понад 600 тисяч осіб

США, Понеділок 30 жовтня 2023 20:26
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Російські хакери атакували Мін'юст США і Пентагон. Постраждали пошти понад 600 тисяч осіб Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Хакерська група Clop із РФ отримала доступ до адрес електронної пошти близько 632 000 федеральних службовців США в Міністерствах оборони та юстиції. Це сталося ще минулого літа.

Про це заявило Управління кадрів США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У звіті наводяться подробиці кібератаки, під час якої хакери скористалися недоліками популярного інструменту для передачі файлів MOVEit.

Федеральні офіцери з кібербезпеки раніше підтвердили, що урядові установи були скомпрометовані внаслідок атаки, але надали мало інформації про масштаби атаки і не назвали постраждалі відомства.

"Постраждалі співробітники перебували в Міністерстві юстиції та різних підрозділах Міністерства оборони: ВПС, армії, Інженерному корпусі армії США, канцелярії міністра оборони, Об'єднаному штабі та оборонних агентствах, а також у польових операціях", - йдеться в матеріалі.

Управління персоналу охарактеризувало злом як великий інцидент, але також заявило, що у нього немає підстав вважати, що він становить значний ризик і що скомпрометовані дані були "загалом низького рівня".

В атаці було звинувачено російську хакерську банду під назвою Clop або Cl0p.

Атаки російських хакерів на європейські установи

Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки, російські хакери із групи Noname057 (16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії.

Також Агентство кібербезпеки Італії у серпні виявило хакерські атаки на веб-сайти щонайменше п'яти банків. Їх здійснила російська хакерська група NoName057(16).

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь говорив, що Росія використовує хакерів для атак на комп'ютерні системи правоохоронних органів України у спробі виявити та отримати докази, пов'язані з російськими воєнними злочинами.

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