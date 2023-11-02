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Сайт Киевского облсовета атаковали хакеры, опубликовали угрозы Зеленскому

Фото: иллюстрированное изображение (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Неизвестные хакеры атаковали сайт Киевского областного совета. Обнародовали угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу и.о. главы Киевского областного совета Ярослава Добрянского.

"По состоянию на 13:32 стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "Зеленский, внимание. Мы уже здесь. Жди подробностей", - пишет Добрянский. 

Сейчас, как отметил и.о. глава Киевского облсовета, готовится заявление в Киберполицию, которая, со своей стороны, будет устанавливать причастных к атаке с целью дальнейшего привлечения к ответственности. 

"На сайте содержится публичная информация с целью информирования населения о деятельности Киевского областного совета. Сейчас делаем все возможное для восстановления работы сайта", - добавил Добрянский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что хакеры также сломали персональные данные подполковника Воздушно-космических сил РФ Руслана Казанцева. Он ответственен за обслуживание самолетов А-50У дальнего радиолокационного обнаружения.

В частности, недавно российские хакеры атаковали Минюст США и Пентагон, в результате чего пострадали сотни тысяч человек.

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