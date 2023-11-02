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Сайт Київської облради атакували хакери, опублікували погрози Зеленському

Четвер 02 листопада 2023 15:04
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Сайт Київської облради атакували хакери, опублікували погрози Зеленському Фото: ілюстроване зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Невідомі хакери атакували сайт Київської обласної ради. Оприлюднили погрози президенту Володимиру Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку в.о. голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського.

"Станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала вигляд - зображення президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: "Зеленський, внимание. Мы уже тут. Жди подробностей", - пише Добрянський.

Наразі, як відзначив в.о. голови Київської облради, готується заява до Кіберполіції, яка, зі свого боку, встановлюватиме причетних до атаки з метою подальшого притягнення до відповідальності.

"На сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради. Наразі робимо все можливе для відновлення роботи сайту", - додав Добрянський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що хакери також тим часом зламали персональні дані підполковника Повітряно-космічних сил РФ Руслана Казанцева. Він відповідальний за обслуговування літаків А-50У далекого радіолокаційного виявлення.

Зокрема нещодавно російські хакери атакували Мін'юст США і Пентагон внаслідок чого постраждали сотні тисяч людей.

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