Сайт Киевского облсовета атаковали хакеры, опубликовали угрозы Зеленскому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу и.о. главы Киевского областного совета Ярослава Добрянского.

"По состоянию на 13:32 стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "Зеленский, внимание. Мы уже здесь. Жди подробностей", - пишет Добрянский.

Сейчас, как отметил и.о. глава Киевского облсовета, готовится заявление в Киберполицию, которая, со своей стороны, будет устанавливать причастных к атаке с целью дальнейшего привлечения к ответственности.

"На сайте содержится публичная информация с целью информирования населения о деятельности Киевского областного совета. Сейчас делаем все возможное для восстановления работы сайта", - добавил Добрянский.