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Сайт Госреестра избирателей не открывается из-за перегрузки

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 16:20
Сайт Госреестра избирателей не открывается из-за перегрузки
Иллюстративное фото (УНИАН)

У отдельных пользователей сайт загружался очень медленно, однако не отражал все данные

За неделю до выборов президента Украины в работе сайта Госреестра избирателей произошел сбой, сообщает РБК-Украина.

Так, по состоянию на 16:00 25 марта интернет портал не отображался у нескольких пользователей в разных районах города Киева.

Сайт Госреестра избирателей не открывается из-за перегрузки

Также у отдельных пользователей сайт загружался очень медленно, но из-за перегрузки не отображал все данные.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что с 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины. Руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах подчеркивал, что информация о том, что реестр не обновлялся с 2015 года, не соответствует действительности.

Как писало РБК-Украина, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что перед выборами президента Украины суды будут работать в специальном режиме. При этом в день выборов президента суды будут работать круглосуточно.

Добавим также, Нацполиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Так, первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что за несколько месяцев до выборов в Украине подразделения министерства провели ряд подготовительных мероприятий. В частности, для обеспечения правопорядка во время выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

Сегодня последний день для смены места голосования на выборах Выборы 2019 будут освещать СМИ из более двух десятков стран
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