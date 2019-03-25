Сайт Держреєстру виборців не відкривається через перевантаження

Ілюстративне фото (УНІАН)

В окремих користувачів сайт завантажувався дуже повільно, однак не відображав усі дані

За тиждень до виборів президента України в роботі сайту Держреєстру виборців стався збій, повідомляє РБК-Україна.

Так, станом на 16:00 25 березня інтернет портал не відображався у кількох користувачів у різних районах міста Києва.

Також в окремих користувачів сайт завантажувався дуже повільно, але через перевантаження не відображав усі дані.

Нагадаємо, в лютому 2019 року повідомлялося, що з 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України. Керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах підкреслював, що інформація про те, що реєстр не оновлювався з 2015 року, не відповідає дійсності.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди працюватимуть у спеціальному режимі. При цьому в день виборів президента суди працюватимуть цілодобово.

Додамо також, Нацполіція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Так, перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що за кілька місяців до виборів в Україні підрозділи міністерства провели ряд підготовчих заходів. Зокрема, для забезпечення правопорядку під час виборів була відпрацьована організація та координація роботи між усіма службами відомства на місцях.