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Сайт Держреєстру виборців не відкривається через перевантаження

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 16:20
Сайт Держреєстру виборців не відкривається через перевантаження
Ілюстративне фото (УНІАН)

В окремих користувачів сайт завантажувався дуже повільно, однак не відображав усі дані

За тиждень до виборів президента України в роботі сайту Держреєстру виборців стався збій, повідомляє РБК-Україна.

Так, станом на 16:00 25 березня інтернет портал не відображався у кількох користувачів у різних районах міста Києва.

Сайт Держреєстру виборців не відкривається через перевантаження

Також в окремих користувачів сайт завантажувався дуже повільно, але через перевантаження не відображав усі дані.

Нагадаємо, в лютому 2019 року повідомлялося, що з 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України. Керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах підкреслював, що інформація про те, що реєстр не оновлювався з 2015 року, не відповідає дійсності.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди працюватимуть у спеціальному режимі. При цьому в день виборів президента суди працюватимуть цілодобово.

Додамо також, Нацполіція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Так, перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що за кілька місяців до виборів в Україні підрозділи міністерства провели ряд підготовчих заходів. Зокрема, для забезпечення правопорядку під час виборів була відпрацьована організація та координація роботи між усіма службами відомства на місцях.

Сьогодні останній день для зміни місця голосування на виборах Вибори 2019 будуть висвітлювати ЗМІ з понад двох десятків країн
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