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Сайт БелАЭС взломали неизвестные хакеры

Новина українською → Минск, Воскресенье 25 апреля 2021 14:56
Сайт БелАЭС взломали неизвестные хакеры Фото: БелАЭС (belaes.by)
Автор: РБК-Украина

Сайт БелАЭС днем 25 апреля был взломан неизвестными хакерами. Они разместили на странице фейковые сообщения об опасности станции и возможной трагедии, которая может “произойти в любой момент”.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Беларуси в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что специалисты сейчас выясняют, кем именно был взломан сайт БелАЭС. “Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен", - уточнили в министерстве.

Днем 25 апреля на официальном сайте БелАЭС появилось фейковое сообщение об опасности станции и предупреждение о возможной трагедии, которая “может произойти в любой момент”. Текст был размещен от имени якобы “небезразличных сотрудников”, которые заявили о “постоянных поломках оборудования” и проведении “работ в небезопасных условиях”.

Сайт БелАЭС взломали неизвестные хакеры

Фото: сайт БелАЭС после взлома хакерами (belaes.by)

Напомним, Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Ранее Литва направила ноту протеста Беларуси и попросила объяснить ситуацию с БелАЭС.

Как известно, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

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