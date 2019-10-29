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Сайдик заявил о подготовке к большому обмену пленными между Украиной и РФ

Новости » Политика    29.10.2019 - 17:30
Сайдик заявил о подготовке к большому обмену пленными между Украиной и РФ
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

По словам Сайдика, в настоящее время идет очень серьезная работа

Гуманитарная рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает "Белта".

По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.

Кроме того, участники политической рабочей группы ТКГ сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общения по этому вопросу с Россией нет.

Добавим, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

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