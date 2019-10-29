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Сайдік заявив про підготовку до великого обміну полоненими між Україною і РФ

Новини » Політика    29.10.2019 - 17:30
Сайдік заявив про підготовку до великого обміну полоненими між Україною і РФ
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

За словами Сайдіка, в даний час йде дуже серйозна робота

Гуманітарна робоча група Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі продовжила дискусію щодо обміну полоненими. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає "Белта".

За словами Сайдіка, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін полоненими.

Крім того, учасники політичної робочої групи ТКГ сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмайера.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що анонсований раніше обмін полоненими з Росією буде включати три групи людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції по обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.

Додамо, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

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