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Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко

Новости » Политика    12.10.2019 - 13:27
Процесс обмена пленными на решающем этапе, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обмен включает три группы людей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свободе".

По его словам, этот обмен будет более сложным, чем предыдущий.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр.

Кроме того, Пристайко, комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате. Зеленский уточнил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общения по этому вопросу с Россией нет.

Добавим, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

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Новости Украины обмен пленнымиВадим Пристайко
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