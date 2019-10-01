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Сайдик назвав дату відведення військ в Петровському і Золотом

Новини » Політика    01.10.2019 - 20:01
Сайдик назвав дату відведення військ в Петровському і Золотом
Фото: Мартін Сайдик (twitter.com/synychka)

Раніше розведення сил і засобів на Донбасі анонсував президент Володимир Зеленський

Представник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик розповів, коли відбудеться відведення сил і засобів в Золотом і Петровському в Донбасі. Про це він розповів на брифінгу у вівторок, 1 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розведення сил в цих районах операції Об'єднаних сил відбудеться 7 жовтня.

"Розведення сил і засобів в Золотом і Петровському в Донбасі заплановано на 7 жовтня", - заявив спецпредставник ОБСЄ Сайдик.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Мінську була досягнута домовленість про розведення військ в Петровському і Золотом. Також він зазначив, що місцеве населення буде захищене і від воєнних дій ніхто не постраждає.

Також РБК-Україна повідомляло, що контактна група погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках на Донбасі. При цьому на зустрічі обмін полоненими за формулою "200 на 70" не обговорювалося.

Раніше Зеленський заявив, що виборів на Донбасі не буде без контролю кордону з Російською Федерацією.

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