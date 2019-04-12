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Дело "Савченко-Рубана" снова передали в другой суд

Новости » Политика    12.04.2019 - 17:51
Дело "Савченко-Рубана" снова передали в другой суд
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение было принято в пятницу

Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана снова передали в другой суд. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Указано, что суд определил подсудность производства в отношении депутата Верховной рады Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана за Броварским горрайонным судом Киевской области.

"12 апреля 2019 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Дарницкого районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко Н.В. и Рубана В.В. удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд направил дело Савченко и Рубана в Дарницкий районный суд города Киева.

Как писало РБК-Украина, 16 февраля апелляционный суд Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Стоит отметить, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

Подчеркнем, следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. 21 января ему вручили обвинительный акт.

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