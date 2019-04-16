Савченко вернется к работе в Раде

Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Адвокат прогнозирует, что Савченко появится на ближайших пленарных заседаниях парламента

После освобождения из-под ареста Надежда Савченко, которая является внефракционным народным депутатом, планирует вернуться к работе в Верховной раде. Об этом заявил ее адвокат Александр Шадрин, сообщает "Громадське".

Он отметил, что Савченко можно будет увидеть на ближайших заседаниях ВР.

"Событие, которого мы добивались более года (освобождение из-под стражи, - ред.). Савченко планирует вернуться к работе в Верховной раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", - заявил защитник.

Напомним, вчера в Киевской области Броварской горрайонный суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля 2019 года.

Также освободили из-под ареста Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с Савченко.

Как писало РБК-Украина ранее, в СБУ заявляли, что Евгений Моринец из команды народного депутата Надежды Савченко под руководством куратора из России планировал проведение так называемого вече 31 марта в день выборов 2019, на котором хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

Добавим, ранее дело "Савченко-Рубана" в очередной раз перенаправили в другой суд, а именно в Броварской горрайонный суд.