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Савченко повернеться до роботи у Раді

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 11:39
Савченко повернеться до роботи у Раді
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адвокат прогнозує, що Савченко з'явиться на найближчих пленарних засіданнях парламенту

Після звільнення з-під арешту Надія Савченко, яка є позафракційним народним депутатом, планує повернутися до роботи у Верховній раді. Про це заявив її адвокат Олександр Шадрін, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що Савченко можна буде побачити на найближчих засіданнях ВР.

"Подія, якої ми домагалися понад рік (звільнення з-під варти, - ред.). Савченко планує повернутися до роботи у Верховній раді, сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях", - заявив захисник.

Нагадаємо, вчора в Київській області Броварський міськрайонний суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням строку арешту, який завершився 15 квітня 2019 року.

Також звільнили з-під арешту Володимира Рубана, який проходить у справі про планування теракту в центрі Києва разом з Савченко.

Як писало РБК-Україна раніше, в СБУ заявляли, що Євген Моринець з команди народного депутата Надії Савченко під керівництвом куратора з Росії планував проведення так званого віче 31 березня у день виборів 2019, на якому хотіли дестабілізувати ситуацію у країні.

Додамо, раніше справу "Савченко-Рубана" в черговий раз перенаправили в інший суд, а саме в Броварський міськрайонний суд.

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