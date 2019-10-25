В Саудовскую Аравию прибыли бомбардировщики США

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки B-1B Lancer в пятницу, 25 октября, прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования Вооруженных сил США в Twitter.

По данным американского командования, бомбардировщики B-1B Lancer прибыли на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии после того, как вылетели с американской авиабазы Ellsworth в штате Дакота.

"B-1B - это стратегический бомбардировщик дальнего действия, который способен поразить любого противника в любом месте земного шара. Это демонстрирует способность авиабазы принца Султана вести боевые операции", - отметили в ВС США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести небывалый удар по Ирану в случае нейприйнятних действий с его стороны. По словам главы Белого дома, он отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и пытается вывести США из войн. В то же время Трамп допустил начало войны с Тегераном.

Как писало РБК-Украина, угрозы главы Белого дома связанные с напряженностью в отношениях между США и Ираном из-за атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли йеменские повстанцы-хусити. Однако в Вашингтоне утверждают, что за атакой стоит Тегеран, так как дроны были доставлены хуситам с иранской территории