Трамп пригрозил Ирану небывалым ударом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп заявил, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке, но допустил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий со стороны Тегерана. Об этом он заявил во время заседания американской администрации в Белом доме, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и пытается выходить из войн, но, возможно, Соединенным Штатам придется вступить в войну с Ираном.

"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесен удар, который по ним еще никогда не наносили", - пригрозил Трамп.

Угрозы со стороны американского лидера связаны с новым витком напряженности в отношениях между США и Ираном из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в Белом доме настаивают, что дроны прилетели из Ирана.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии, однако небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.