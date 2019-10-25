У Саудівську Аравію прибули бомбардувальники США

Стратегічні надзвукові бомбардувальники Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки B-1B Lancer у п'ятницю, 25 жотвня, прибули в Саудівську Аравію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування Збройних сил США у Twitter.

За даними американського командування, бомбардувальники B-1B Lancer прибули на авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії після того, як вилетіли з американської авіабази Ellsworth у штаті Дакота.

"B-1B - це стратегічний бомбардувальник далекої дії, який здатний вразити будь-якого супротивника в будь-якому місці земної кулі. Це демонструє здатність авіабази принца Султана вести бойові операції", - зазначили в ЗС США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий завдати небувалого удару по Ірану в разі нейприйнятних дій з його боку. За словами глави Білого дому, він відстежує ситуацію на Близькому Сході та намагається вивести США з воєн. В той же час Трамп допустив початок війни з Тегераном.

Як писало РБК-Україна, погрози глави Білого дому пов'язані з напруженістю у відносинах між США та Іраном через атаку дронів на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, відповідальність за яку взяли єменські повстанці-хусити. Однак у Вашингтоні стверджують, що за атакою стоїть Тегеран, так як дрони були доставлені хуситам з іранської території