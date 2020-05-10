В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное число заражений COVID-19 за сутки

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За сутки коронавирусом заразились почти 2 тыс. человек

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились почти 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 1912 человек, что является рекордом с начала эпидемии в стране. Больше тысячи больных COVID-19 органы здравоохранения ежедневно регистрируют с 18 апреля.

Также сообщается о 7 новых смертельных случаях. Предыдущие три дня ежедневный прирост смертей в стране составлял 10 человек. Всего в Саудовской Аравии от осложнений, вызванных COVID, скончались 246 человек. При этом 11,4 тыс. граждан выздоровели и были выписаны из больниц.

26 апреля Саудовская Аравия отменила комендантский час по всей стране, сохранив 24-часовой комендантский час лишь в городе Мекка и районах, которые ранее находились в изоляции. Вне этих исключительных районов комендантский час, который действовал с 15:00 до 6:00, отменили до 13 мая.

В рамках борьбы по сдерживанию распространения коронавируса Саудовская Аравия также приостановила международные рейсы, круглогодичное паломничество в Умру и закрыла большинство общественных мест.

Напомним, первый случай коронавируса в Саудовской Аравии зафиксировали 2 марта, первую смерть - 23 марта.