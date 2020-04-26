Саудовская Аравия отменила комендантский час, введенный из-за коронавируса

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Несмотря на это, комендантский час останется в городе Мекка

В воскресенье, 26 апреля, Саудовская Аравия отменила комендантский час по всей стране, сохранив 24-часовой комендантский час лишь в городе Мекка и районах, которые ранее находились в изоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Вне этих исключительных районов комендантский час, который действовал с 15:00 до 6:00, будет отменен начиная с воскресенья до 13 мая.

"Королевский приказ также позволил возобновить некоторые виды экономической и коммерческой деятельности, включая оптовые и розничные магазины и торговые центры, со среды до 13 мая. Действия, которые не позволяют физическое дистанцирование, включая салоны и кинотеатры, останутся закрытыми. Общественные собрания более пяти человек запрещены", - говорится в сообщении.

Власти столицы Эр-Рияда выпустили дополнительный совет о том, что банкноты не должны использоваться.

Магазины, которые открываются, должны обеспечивать не более одного покупателя на 10 кв. метров. Торговые центры должны стерилизоваться каждые 24 часа, а детям до 15 лет вход запрещен.

Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса. Это случилось из-за того, что в стране регистрировали по 300 новых случаев коронавируса в течение четырех дней.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. 51-летний мужчина умер на следующий день после госпитализации.