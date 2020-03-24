У Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу

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51-річний чоловік помер на наступний день після госпіталізації

Влада Саудівської Аравії заявила про перший випадок смерті у країні від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye.

Повідомляється, що 51-річний афганський житель помер у місті Медіна. У Міністерстві охорони здоров'я Саудівської Аравії розповіли, що стан чоловіка погіршився на наступний день після госпіталізації у відділення невідкладної допомоги в лікарні Медіни. Чоловік помер увечері в понеділок, 23 березня.

Напередодні Саудівська Аравія ввела в країні комендантську годину "від заходу до світанку" з метою припинення поширення коронавірусу на фоні зростання числа випадків зараження в країні.

Наразі у Саудівській Аравії зафіксовано 767 випадків інфікування COVID-19. Від вірусу вилікувалися 19 людей. Зазначимо, що перший випадок зараження в країні відбувся 2 березня. Коронавірус виявили у громадянина, який прибув до Саудівської Аравії з Ірану.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 березня Саудівська Аравія закликала країни "Великої двадцятки" (G20) провести позачерговий саміт у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.