В Саудовской Аравии при обстреле аэропорта погиб человек

В результате обстрела аэропорта в Саудовской Аравии погиб один человек и восемь получили ранения. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что был убит сирийский житель Саудовской Аравии. Местные власти заявили, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье.

Ранее РБК-Украина сообщало только о 8 пострадавших. О нападениях на аэропорты с помощью беспилотников заявляло йеменское движение Хути. Его сторонники сообщали, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии.

Напомним, 26 мая беспилотники йеменских повстанцев движения "Ансар Аллах" уже атаковали аэропорт в городе Джизан в Саудовской Аравии. Тогда целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.

Добавим, что с 12 июня хуситы нанесли несколько ударов по аэропорту Абха, когда в результате ракетной атаки были ранены 26 человек. Хуситы усилили нападения на саудовские города в связи с эскалацией напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.