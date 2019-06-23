ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Саудовской Аравии атаковали аэропорт, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 23:39
В Саудовской Аравии атаковали аэропорт, есть пострадавшие
Фото: аэропорт Абха (Twitter/Reuters)

Аэропорт атаковали с помощью беспилотника

В результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии были ранены восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию подтвердил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на своего корреспондента. Также СМИ добавляют, что ранее о нападениях на аэропорты с помощью беспилотников заявляло йеменское движение Хути. Его сторонники сообщали, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии.

Напомним, 26 мая 2019 беспилотники йеменских повстанцев движения "Ансар Аллах" уже атаковали аэропорт в городе Джизан в Саудовской Аравии. Тогда целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.

Добавим, что с 12 июня хуситы нанесли несколько ударов по аэропорту Абха, когда в результате ракетной атаки были ранены 26 человек. Хуситы усилили нападения на саудовские города в связи с эскалацией напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.

Отметим, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подготовило набор правил пользования дронами и Европейский союз стал первым регионом в мире, в котором прописаны такие правила. Такой шаг, в частности, позволит предотвратить событиям в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда работу аэровокзалов было приостановлено из-за того, что дроны залетели на их территории.

МИД Ирана раскрыл подробности атаки на американский беспилотник Германия продаст оружие странам-участницам войны в Йемене
Новости Украины Саудовская Аравиябеспилотникаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь