В Саудовской Аравии беспилотники атаковали аэропорт

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Целью ударов были военные ангары на территории аэропорта

Беспилотники йеменских повстанцев движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт в городе Джизан (Саудовская Аравия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.

Других подробностей инцидента пока не разглашается. Также не разглашается информация о погибших или раненых в результате атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене войска коалиции возглавляемой Саудовской Аравией осуществили авиаудар по столице Сане. В результате бомбардировок погибли 6 гражданских, из них четверо - дети. Более 50 человек получили ранения.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале военной операции против хуситов в Йемене. Операция началась после того, как повстанцы-хуситы во вторник, 14 мая, атаковали беспилотниками две саудовские нефтяные насосные станции, что привело к пожару и повреждениям.

РБК-Украина писало, что в апреле в результате удара авиации саудовской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, на один из пригородов Саны (Йемен) погибли более 10 человек. Еще почти 100 человек получили ранения.

Кроме того, в южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. В результате конфликта погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев.