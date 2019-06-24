У Саудівській Аравії при обстрілі аеропорту загинула людина

В результаті обстрілу аеропорту в Саудівській Аравії загинула одна людина і вісім отримали поранення. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що був убитий сирійський житель Саудівської Аравії. Місцева влада заявила, що аеропорт на півдні королівства Абхе був обстріляний ввечері в неділю.

Раніше РБК-Україна повідомляло тільки про 8 постраждалих. Про напади на аеропорти з допомогою безпілотників заявляв єменський рух Хуті. Його прихильники повідомляли, що вони напали на аеропорти Абха і Джизан в південній частині Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 26 травня безпілотники єменських повстанців руху "Ансар Аллах" вже атакували аеропорт в місті Джизан в Саудівській Аравії. Тоді метою ударів хуситов були військові ангари на території аеропорту.

Додамо, що з 12 червня хусити завдали кілька ударів по аеропорту Абха, коли в результаті ракетної атаки були поранені 26 осіб. Хусити посилили напади на саудівські міста у зв'язку з ескалацією напруженості між Іраном і арабськими державами Перської затоки, які підтримують США.