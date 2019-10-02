В Саудовской Аравии назвали условия для переговоров с Ираном

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал условия для начала переговоров с Ираном после атаки на нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, аль-Джубейр отреагировал на заявление иранского правительства о том, что Тегеран примет предложение Эр-Рияда о переговорах, если саудиты изменят свою позицию в ряде вопросов. Аль-Джубей заявил, что Саудовская Аравия не предлагала Тегерану начать переговоры.

Кроме того, министр рассказал, при каких условиях Эр-Рияд готов начать диалог с Ираном.

"Иран должен прекратить разработку программ по созданию оружия массового уничтожения и поддержку терроризма. Саудовская Аравия также не обсуждала с Ираном ситуацию в Йемене и не станет этого делать", - заявил он.

Напомним, ранее представитель иранского МИД Аббас Мусеви заявил, что Тегеран готов к диалогу с Саудовской Аравией. Он добавил, что Иран готов вести переговоры с Эр-Риядом через посредников, на роль которых претендуют Пакистан, Германия, Япония и Ирак.

Также РБК-Украина писало, что наследный принц Саудовской Аравии назвал нападение на нефтеперерабатывающие объекты Эр-Рияда объявлением войны. Также принц заявил, что мир должен сделать все возможное, чтобы сдержать Иран от дальнейшей эскалации.