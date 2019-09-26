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США отправит радары и ракеты для укрепления обороны Саудовской Аравии

Новости » В мире    26.09.2019 - 21:59
США отправит радары и ракеты для укрепления обороны Саудовской Аравии
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Пентагон принял решение об оказании военной помощи в связи с недавней атакой на НПЗ

США Пентагон планирует отправить в Саудовскую Аравию четыре радиолокационные системы, батарею ракет "Патриот" и около 200 человек вспомогательного персонала, направленных на укрепление оборонительных способностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что об этом заявили в Пентагоне сегодня, 26 сентября. Такое решение принято в связи с недавней атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

"В своем заявлении военные США заявили, что они также предоставляют дополнительные возможности для "подготовки к развертыванию заказов", что означает, что они могут быть мобилизованы быстрее в условиях кризиса. К ним относятся две дополнительные ракетные батареи Patriot и система защиты терминала в высокогорной зоне, или THAAD", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы НПЗ. В США обвинили в атаках правительство Ирана. Во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление на Иран.

РБК-Украина сообщало, что правительство Ирана заявил, что готово к переговорам с Саудовской Аравией после инцидента с нефтеперерабатывающим заводом компании Saudi Aramco.

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