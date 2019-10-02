У Саудівській Аравії назвали умови для переговорів з Іраном

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр назвав умови для початку переговорів з Іраном після атаки на нафтопереробний завод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, аль-Джубейр відреагував на заяву іранського уряду про те, що Тегеран прийме пропозицію Ер-Ріяду про переговори, якщо саудити змінять свою позицію в ряді питань. Аль-Джубей наголосив, що Саудівська Аравія не пропонувала Тегерану почати переговори.

Крім того, міністр розповів, за яких умов Ер-Ріяд готовий почати діалог з Іраном.

"Іран повинен припинити розробку програм зі створення зброї масового знищення та підтримувати тероризм. Саудівська Аравія також не обговорювала з Іраном ситуацію в Ємені і не стане цього робити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше представник іранського МЗС Аббас Мусеві заявив, що Тегеран готовий до діалогу з Саудівською Аравією. Він додав, що Іран готовий вести переговори з Ер-Ріядом через посередників, на роль яких вже претендують Пакистан, Німеччина, Японія та Ірак.

Також РБК-Україна писало, що наслідний принц Саудівської Аравії назвав напад на нафтопереробні об'єкти Ер-Ріяду оголошенням війни. Також принц заявив, що світ повинен зробити все можливе, щоб стримати Іран від подальшої ескалації.