Саудовский принц сделал заявление после убийства журналиста Хашкаджи

Фото: Мохаммед Бин Салман (GettyImages)

Наследный принц сказал, что "это преступление было болезненным для всех саудовцев"

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство журналиста Джамала Хашкаджи "чудовищным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СNN.

Выступая на конференции в Эр-Рияде в среду, 24 октября, наследный принц сказал, что "это преступление было болезненным для всех саудовцев".

"Саудовская Аравия привлечет к ответственности виновников этого чудовищного преступления, они предстанут перед судом. Нет никаких сомнений, - заявил он.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Напомним, правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.