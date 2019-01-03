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Саудовская прокуратура потребовала смертной казни для убийц Хашкаджи

Новости » Политика    03.01.2019 - 15:30
Саудовская прокуратура потребовала смертной казни для убийц Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Всего по делу проходят 11 человек

В Саудовской Аравии прошло первое заседание суда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как сообщается, по делу проходят 11 человек, для пятерых из которых государственный обвинитель потребовал смертной казни.

При этом отмечается, что расследование дела до конца не завершено, так как власти Саудовской Аравии до сих пор ждут часть материалов от Турции.

В свою очередь в Анкаре не спешат предоставлять улики, поскольку не получили никакой информации о том, какое отношение подсудимые имеют к смерти Хашкаджи.

Ранее РБК-Украина писало, что Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели Хашкаджи было проведено на уровне ООН.

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

В свою очередь Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

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