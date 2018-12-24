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Турция пообещала довести расследование убийства Хашкаджи до уровня ООН

Новости » Политика    24.12.2018 - 21:04
Турция пообещала довести расследование убийства Хашкаджи до уровня ООН
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Заявление Чавушоглу сделал в ходе пресс-конференции со своим тунисским коллегой Хмайес Жинауи

Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи было проведено на уровне ООН. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Заявление Чавушоглу сделал в ходе пресс-конференции со своим тунисским коллегой Хмайес Жинауи.

Напомним, управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает недостаточным расследование саудовской стороны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

РБК-Украина писало, что последние слова убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи были "Я не могу дышать".

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Новости Украины Джамаль Хашкаджи
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