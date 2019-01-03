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Саудівська прокуратура вимагає смертної кари для вбивць Хашкаджі

Новини » Політика    03.01.2019 - 15:30
Саудівська прокуратура вимагає смертної кари для вбивць Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Всього у справі проходять 11 осіб

В Саудівській Аравії пройшло перше засідання суду по справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як повідомляється, у справі проходять 11 осіб, для п'ятьох з яких державний обвинувач вимагає смертної кари.

При цьому наголошується, що розслідування справи до кінця не завершено, так як влада Саудівської Аравії досі чекає частину матеріалів від Туреччини.

У свою чергу в Анкарі не поспішають надавати докази, оскільки не отримали ніякої інформації про те, яке відношення підсудні мають до смерті Хашкаджі.

Раніше РБК-Україна писало, що Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі Хашкаджі було проведено на рівні ООН.

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

У свою чергу Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

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