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Саудівська Аравія визнала, що вбивство журналіста Хашкаджи було спланованим

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 14:54
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Слідчі дійшли до такого висновку після ознайомленням із доказами

Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору Джамаля Хашкаджи і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Прокурори вважають убивство заздалегідь спланованим, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі дійшли до такого висновку після ознайомленням із доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджи віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджи, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Джамала Хашкаджи "жахливим" і сказав, що він всіх винуватців "притягне до відповідальності".

 

Саудівський принц зробив заяву після вбивства журналіста Хашкаджі
Новини України Саудовская АравияжурналистыВбивство
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