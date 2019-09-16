Саудовская Аравия перекрыла поставки нефти в Бахрейн после атаки

Отмечается, что остановка поставок сырой нефти связано со сокращением ее добычи в Саудовской Аравии.

а одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошла атака беспилотников. Ответственность за произошедшее на себя взяла группировка повстанцев "хусити" из Йемена.

После этого нефть марки Brent подорожала на 11 процентов, а нефть американской марки WTI на 10 процентов.

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти в США. Также он заявил, что Америка не нуждается в нефти и газе с Ближнего Востока, поскольку является "производителем энергии номер один в мире". Власти США подозревают Иран в совершении атак на саудовскую НПЗ.