Саудівська Аравія перекрила поставки нафти в Бахрейн після атаки

Зазначається, що зупинка поставок сирої нафти пов'язано зі скороченням її видобутку в Саудівській Аравії.

а одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася атака безпілотників. Відповідальність за подію на себе взяла угруповання повстанців "хусити" з Ємену.

Після цього нафта марки Brent подорожала на 11 відсотків, а нафта американської марки WTI на 10 відсотків.

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти в США. Також він заявив, що Америка не потребує нафти і газу з Близького Сходу, оскільки є "виробником енергії номер один в світі". Влада США підозрюює Іран у вчиненні атак на саудівську НПЗ.