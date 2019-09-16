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Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти США

Новости » Экономика    16.09.2019 - 04:16
Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти США
Фото: Дональд Трамп (fpresident.gov.ua)

Также Трамп ждет от Саудовской Аравии информации о том, хто мог напасть на их НПЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам американского президента, нападение на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии может оказать влияние на мировые цены на нефть.

"Я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, в случае необходимости, в объеме, который будет определен, достаточный для обеспечения хорошего снабжения рынков", - заявил Трамп.

Также он отметил, что США ждут от Эр-Рияда предположений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из полученых данных.

"Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виноват, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство о том, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше", - подчеркнул Трамп.

Напомним, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

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