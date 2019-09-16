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Саудовская Аравия перекрыла поставки нефти в Бахрейн после атаки

Новости » В мире    16.09.2019 - 16:24
Саудовская Аравия перекрыла поставки нефти в Бахрейн после атаки
Фото: пожар на НПЗ в Саудовской Аравии (twitter.com)

Поставки приостановлены из-за атаки на крупнейший в стране НПЗ

Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти в Бахрейн после атак на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что остановка поставок сырой нефти связано со сокращением ее добычи в Саудовской Аравии.

"Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки от государственной нефтяной компании Saudi Aramco до бахрейнской Bapco, был закрыт после того, как в субботу в результате атаки сократилась добыча в основном сортов легкой нефти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Bapco работает над тем, чтобы обеспечить суднам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти в результате остановки поставок через трубопровод.

Напомним, 14 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошла атака беспилотников. Ответственность за произошедшее на себя взяла группировка повстанцев "хусити" из Йемена.

После этого нефть марки Brent подорожала на 11 процентов, а нефть американской марки WTI на 10 процентов.

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти в США. Также он заявил, что Америка не нуждается в нефти и газе с Ближнего Востока, поскольку является "производителем энергии номер один в мире". Власти США подозревают Иран в совершении атак на саудовскую НПЗ.

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