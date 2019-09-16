Саудівська Аравія перекрила поставки нафти в Бахрейн після атаки

Фото: пожежа на НПЗ у Саудівській Аравії (twitter.com)

Поставки припинені через атаку на найбільший в країні НПЗ

Саудівська Аравія закрила свій трубопровід сирої нафти в Бахрейн після атак на саудівські нафтові об'єкти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що зупинка поставок сирої нафти пов'язано зі скороченням її видобутку в Саудівській Аравії.

"Трубопровід, по якому транспортується 220-230 тис. барелів нафти на добу від державної нафтової компанії Saudi Aramco до бахрейнської Bapco, був закритий після того, як в суботу в результаті атаки скоротився видобуток в основному сортів легкої нафти", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Bapco працює над тим, щоб забезпечити суднам можливість ввезення близько 2 мільйонів барелів саудівської нафти в результаті зупинки поставок через трубопровід.

Нагадаємо, 14 вересня н а одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася атака безпілотників. Відповідальність за подію на себе взяла угруповання повстанців "хусити" з Ємену.

Після цього нафта марки Brent подорожала на 11 відсотків, а нафта американської марки WTI на 10 відсотків.

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти в США. Також він заявив, що Америка не потребує нафти і газу з Близького Сходу, оскільки є "виробником енергії номер один в світі". Влада США підозрюює Іран у вчиненні атак на саудівську НПЗ.