ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 10:59
Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса
Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)

В стране фиксировали более чем 300 новых случаев в каждый из последних четырех дней

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд продлил комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Такое решение біло принято после того, как Саудовская Аравия сообщала о более чем 300 новых случаев в каждый из последних четырех дней.

На прошлой неделе Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в столице страны Эр-Рияде и других крупных городах. В других местах комендантский час, который начался 23 марта, действует с 15:00 до 6:00.

В стране с населением около 30 миллионов человек зарегистрировано 4033 случая инфицирования, 52 из которых - летальные. При этом рост инфицирования наиболее высокий среди шести арабских государств Персидского залива, где общее число заболевших превысило 13 200 человек при 88 смертельных случаях, несмотря на строгие меры по пресечению передачи вируса.

Саудовская Аравия приостановила международные рейсы, круглогодичное паломничество в Умру и закрыла большинство общественных мест. Другие страны Персидского залива приняли аналогичные меры предосторожности.

Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. 51-летний мужчина умер на следующий день после госпитализации.

РБК-Украина писало, что количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.

Британия обещает 200 миллионов фунтов на борьбу со второй волной коронавируса Число заболевших коронавирусом в ВСУ снова возросло
Новости Украины Саудовская АравияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь