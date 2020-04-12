Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса

Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)

В стране фиксировали более чем 300 новых случаев в каждый из последних четырех дней

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд продлил комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Такое решение біло принято после того, как Саудовская Аравия сообщала о более чем 300 новых случаев в каждый из последних четырех дней.

На прошлой неделе Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в столице страны Эр-Рияде и других крупных городах. В других местах комендантский час, который начался 23 марта, действует с 15:00 до 6:00.

В стране с населением около 30 миллионов человек зарегистрировано 4033 случая инфицирования, 52 из которых - летальные. При этом рост инфицирования наиболее высокий среди шести арабских государств Персидского залива, где общее число заболевших превысило 13 200 человек при 88 смертельных случаях, несмотря на строгие меры по пресечению передачи вируса.

Саудовская Аравия приостановила международные рейсы, круглогодичное паломничество в Умру и закрыла большинство общественных мест. Другие страны Персидского залива приняли аналогичные меры предосторожности.

Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. 51-летний мужчина умер на следующий день после госпитализации.

РБК-Украина писало, что количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.