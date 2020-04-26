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Саудівська Аравія скасувала комендантську годину, введену через коронавірус

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 13:28
Саудівська Аравія скасувала комендантську годину, введену через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Попри це, комендантська година залишиться в місті Мекка

У неділю, 26 квітня, Саудівська Аравія скасувала комендантську годину по всій країні, зберігши 24-годинну комендантську годину лише в місті Мекка і районах, які раніше перебували в ізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Поза цими винятковими районами, комендантська година, яка діяла з 15:00 до 6:00, буде скасована починаючи з неділі до 13 травня.

"Королівський наказ також дозволив відновити деякі види економічної та комерційної діяльності, включаючи оптові й роздрібні магазини та торгові центри, з середи до 13 травня. Дії, які не дозволяють фізичного дистанціювання, включаючи салони та кінотеатри, залишаться закритими. Громадські збори понад п'ять осіб заборонені", - йдеться в повідомленні.

Влада столиці Ер-Ріяда випустила додаткову раду про те, що банкноти не повинні використовуватися.

Магазини, які відкриваються, повинні забезпечувати не більше одного покупця на 10 кв. метрів. Торгові центри повинні стерилізуватися кожні 24 години, а дітям до 15 років вхід заборонений.

Нагадаємо, двома тижнями раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія продовжує комендантську годину на невизначений термін через коронавірус. Це сталося через те, що у країні реєстрували по 300 нових випадків коронавірусу протягом чотирьох днів.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня в Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу. 51-річний чоловік помер на наступний день після госпіталізації.

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