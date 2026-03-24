Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном, - NYT

Саудівський принц Мухаммед бін Салман переконує президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію проти Ірану - і називає цей момент "історичною можливістю" для Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран - це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.
Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг - ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка.
Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.
"Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку", - йдеться у заяві уряду.
Іранські удари вже вдарили по нафтопереробному заводу та посольству США на території Саудівської Аравії. Ормузька протока - через яку проходить основний нафтовий експорт регіону - фактично заблокована.
Аналітики кажуть: принц Мухаммед боїться, що якщо Трамп відступить зараз, Саудівська Аравія залишиться сам на сам із розлюченим і не переможеним Іраном.
"Саудівські чиновники, безумовно, хочуть, щоб війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться", - пояснила Ясмін Фарук з Міжнародної кризової групи виданню.
