Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном, - NYT

Що казав принц Трампу

Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран - це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.

Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг - ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка.

Саудівська Аравія заперечує

Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.

"Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку", - йдеться у заяві уряду.

Чому саудитам важливо, чим це закінчиться

Іранські удари вже вдарили по нафтопереробному заводу та посольству США на території Саудівської Аравії. Ормузька протока - через яку проходить основний нафтовий експорт регіону - фактично заблокована.

Аналітики кажуть: принц Мухаммед боїться, що якщо Трамп відступить зараз, Саудівська Аравія залишиться сам на сам із розлюченим і не переможеним Іраном.

"Саудівські чиновники, безумовно, хочуть, щоб війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться", - пояснила Ясмін Фарук з Міжнародної кризової групи виданню.