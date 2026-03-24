Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном, - NYT

17:50 24.03.2026 Вт
2 хв
"Історична можливість": принц Мухаммед бін Салман звернувся до Трампа
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Саудівський принц Мухаммед бін Салман переконує президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію проти Ірану - і називає цей момент "історичною можливістю" для Близького Сходу.

Що казав принц Трампу

Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран - це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.

Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг - ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка.

Саудівська Аравія заперечує

Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.

"Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку", - йдеться у заяві уряду.

Чому саудитам важливо, чим це закінчиться

Іранські удари вже вдарили по нафтопереробному заводу та посольству США на території Саудівської Аравії. Ормузька протока - через яку проходить основний нафтовий експорт регіону - фактично заблокована.

Аналітики кажуть: принц Мухаммед боїться, що якщо Трамп відступить зараз, Саудівська Аравія залишиться сам на сам із розлюченим і не переможеним Іраном.

"Саудівські чиновники, безумовно, хочуть, щоб війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться", - пояснила Ясмін Фарук з Міжнародної кризової групи виданню.

Нагадаємо, уже понад 20 країн висловили готовність безпечний прохід через Ормузьку протоку. Також держави закликали ввести всеосяжний мораторій на напади на цивільну інфраструктуру.

Також ЗМІ повідомляли, що США визначили дату завершення війни з Іраном. Переговори щодо завершення бойових дій мають відбутися цього тижня у Пакистані.

