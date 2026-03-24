Саудовский принц убеждает Трампа не останавливать войну с Ираном, - NYT

Что говорил принц Трампу

В течение последней недели принц Мухаммед убеждал американского президента, что Иран - это долгосрочная угроза для региона, которую можно устранить только путем смены правительства в Тегеране.

Более того, он выступал за введение наземных войск в Иран и захват острова Харг - ключевого нефтяного хаба страны. Когда Трамп намекал на завершение войны, принц утверждал, что это была бы ошибка.

Саудовская Аравия отрицает

Официальный Эр-Рияд отвергает информацию о том, что принц подталкивает к эскалации.

"Королевство Саудовская Аравия всегда поддерживало мирное урегулирование этого конфликта, даже до его начала", - говорится в заявлении правительства.

Почему саудитам важно, чем это закончится

Иранские удары уже ударили по нефтеперерабатывающему заводу и посольству США на территории Саудовской Аравии. Ормузский пролив - через который проходит основной нефтяной экспорт региона - фактически заблокирован.

Аналитики говорят: принц Мухаммед боится, что если Трамп отступит сейчас, Саудовская Аравия останется один на один с разъяренным и не побежденным Ираном.

"Саудовские чиновники, безусловно, хотят, чтобы война закончилась, но важно, как она закончится", - пояснила Ясмин Фарук из Международной кризисной группы изданию.