В Саудівській Аравії Україна буде переконувати США поновити допомогу, - FT

Видання зазначило, що за словами відповідальних за підготовку до переговорів офіційних осіб, Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх ударів безпілотників і ракет та бойових дій у Чорному морі. Таким чином вони сподіваються, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

Один із українських чиновників зазначив, що в короткостроковій перспективі Київ буде надавати пріоритет налагодженню зв'язків зі США. Водночас, два європейських чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Видання нагадало, що минулого четверга Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.

"Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Вона продовжиться обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою, - заходами, спрямованими на зміцнення довіри між двома сторонами", - пише FT.

Однак європейські чиновники, які говорили зі своїми українськими колегами напередодні переговорів, повідомили, що Київ не відмовився від того, щоб США взяли на себе певну роль в імплементації будь-яких домовленостей про припинення вогню.

Вони зазначають, що це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або розвідки сигналів для перевірки дотримання режиму припинення вогню.