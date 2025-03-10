В Саудовской Аравии Украина будет убеждать США возобновить помощь, - FT

Издание отметило, что по словам ответственных за подготовку к переговорам официальных лиц, Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией касательно дальних ударов беспилотников и ракет и боевых действий в Черном море. Таким образом они надеются, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить свое решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.

Один из украинских чиновников отметил, что в краткосрочной перспективе Киев будет предоставлять приоритет налаживанию связей с США. В то же время, два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу за восстановление военной и разведывательной помощи.

Издание напомнило, что в прошлый четверг Зеленский заявил лидерам ЕС в Брюсселе о желании заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь к дальнейшим, более детальным соглашениям о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.

"Более широкое соглашение должно начаться с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Оно продолжится обменом пленными и возвращением украинских детей, похищенных российскими властями, - мерами, направленными на укрепление доверия между двумя сторонами", - пишет FT.

Однако европейские чиновники, которые говорили со своими украинскими коллегами накануне переговоров, сообщили, что Киев не отказался от того, чтобы США взяли на себя определенную роль в имплементации любых договоренностей о прекращении огня.

Они отмечают, что это может включать, но не ограничиваться использованием американских спутников или разведки сигналов для проверки соблюдения режима прекращения огня.