Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він. Він підкреслив, що зупинив важливі економічні проекти Кремля.

Журналіст запитав Трампа, чи є ще щось, що він хоче сказати тим критикам, які стверджують, що він обрав сторону в війні між Україною та Росією, і що ця сторона - Росія. Він нагадав, що раніше Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і мав із ним конфлікт.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто. І вони це знають. Просто подивіться на ті речі, про які я тільки що вам розповів. Газопровід. Я його зупинив. Це найбільший проект, який вони коли-небудь робили - газопровід Nord Stream 2. Про нього ніхто навіть не чув, поки я не прийшов", - наголосив президент США.

Трамп пояснив, що Росія будувала газопровід з наміром постачати газ до Німеччини та інших країн Європи, і наголосив, що саме він зупинив цей проект. За його словами, це була найбільша економічна справа, яку Росія коли-небудь мала, і він став перешкодою для її реалізації.

За словами Трампа колишній президент Америки Джо Байден відновив його.

"Байден прийшов, на другий день він схвалив це. Він сказав: "Нехай йде далі". Все було повністю зупинено. Тільки це одне дає вам всю картину. Ні, я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним", - зауважив глава США.

Трамп зазначив, що йому вдалося налагодити взаєморозуміння з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але при цьому він підкреслив, що ніхто не був таким жорстким до Китаю, як він.