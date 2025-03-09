Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він. Він підкреслив, що зупинив важливі економічні проекти Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Журналіст запитав Трампа, чи є ще щось, що він хоче сказати тим критикам, які стверджують, що він обрав сторону в війні між Україною та Росією, і що ця сторона - Росія. Він нагадав, що раніше Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і мав із ним конфлікт.
"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто. І вони це знають. Просто подивіться на ті речі, про які я тільки що вам розповів. Газопровід. Я його зупинив. Це найбільший проект, який вони коли-небудь робили - газопровід Nord Stream 2. Про нього ніхто навіть не чув, поки я не прийшов", - наголосив президент США.
Трамп пояснив, що Росія будувала газопровід з наміром постачати газ до Німеччини та інших країн Європи, і наголосив, що саме він зупинив цей проект. За його словами, це була найбільша економічна справа, яку Росія коли-небудь мала, і він став перешкодою для її реалізації.
За словами Трампа колишній президент Америки Джо Байден відновив його.
"Байден прийшов, на другий день він схвалив це. Він сказав: "Нехай йде далі". Все було повністю зупинено. Тільки це одне дає вам всю картину. Ні, я був жорстким, але в той самий час я знаходив спільну мову з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним", - зауважив глава США.
Трамп зазначив, що йому вдалося налагодити взаєморозуміння з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але при цьому він підкреслив, що ніхто не був таким жорстким до Китаю, як він.
Трамп зупинив військову допомогу Україні
Нагадаємо, в ніч на 4 березня у ЗМІ стало відомо, що президент Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.
Йшлося, зокрема, про те озброєння США, яке вже переправляли літаками, кораблями та те, що було на території Європи.
Крім того, Сполучені Штати скоротили обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак по території РФ. Водночас США продовжують ділитися тими даними, які можуть допомогти ЗСУ захистити себе.
Крім цього, сьогодні NBC News написало, що Трамп не відновить допомогу Україні навіть після підписання угоди про корисні копалини. Крім цієї угоди він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність до територіальних поступок.
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