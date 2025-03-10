В Саудівській Аравії Україна буде переконувати США поновити допомогу, - FT
Україна спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що Володимир Зеленський хоче швидкого завершення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначило, що за словами відповідальних за підготовку до переговорів офіційних осіб, Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх ударів безпілотників і ракет та бойових дій у Чорному морі. Таким чином вони сподіваються, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.
Один із українських чиновників зазначив, що в короткостроковій перспективі Київ буде надавати пріоритет налагодженню зв'язків зі США. Водночас, два європейських чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги.
Видання нагадало, що минулого четверга Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.
"Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Вона продовжиться обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою, - заходами, спрямованими на зміцнення довіри між двома сторонами", - пише FT.
Однак європейські чиновники, які говорили зі своїми українськими колегами напередодні переговорів, повідомили, що Київ не відмовився від того, щоб США взяли на себе певну роль в імплементації будь-яких домовленостей про припинення вогню.
Вони зазначають, що це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або розвідки сигналів для перевірки дотримання режиму припинення вогню.
Припинення допомоги США і переговори у Саудівській Аравії
Днями Сполучені Штати офіційно заявили про припинення надання військової допомоги та про обмін розвідувальними даними з Україною.
Причиною стала емоційна перепалка президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.
Трамп не вірить у те, що Україна може вижити навіть за поновлення військової підтримки США й активно лобіює припинення війни.
У понеділок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Саудівської Аравії. У середу, 12 березня, запланована зустріч делегацій України та США під час якої сторони будуть обговорювати поновлення допомоги Києву.
Трамп відкинув критику, що він був порівняно м'яким щодо Москви, якій він пригрозив санкціями минулого тижня після призупинення допомоги Україні.
За даними телеканалу NBC News, американські офіційні особи заявили, що угоди щодо корисних копалин буде недостатньо для Трампа, щоб відновити допомогу і обмін розвідданими.
Президент США нібито хоче, щоб Зеленський пішов на поступки, такі як відмова від територій Росії, і рухався до виборів у самій Україні або навіть пішов у відставку з посади президента.
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