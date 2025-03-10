В Саудовской Аравии Украина будет убеждать США возобновить помощь, - FT
Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на переговорах в Саудовской Аравии. Американскую делегацию будут уверять, что Владимир Зеленский хочет скорейшего завершения войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание отметило, что по словам ответственных за подготовку к переговорам официальных лиц, Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией касательно дальних ударов беспилотников и ракет и боевых действий в Черном море. Таким образом они надеются, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить свое решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.
Один из украинских чиновников отметил, что в краткосрочной перспективе Киев будет предоставлять приоритет налаживанию связей с США. В то же время, два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу за восстановление военной и разведывательной помощи.
Издание напомнило, что в прошлый четверг Зеленский заявил лидерам ЕС в Брюсселе о желании заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь к дальнейшим, более детальным соглашениям о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.
"Более широкое соглашение должно начаться с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Оно продолжится обменом пленными и возвращением украинских детей, похищенных российскими властями, - мерами, направленными на укрепление доверия между двумя сторонами", - пишет FT.
Однако европейские чиновники, которые говорили со своими украинскими коллегами накануне переговоров, сообщили, что Киев не отказался от того, чтобы США взяли на себя определенную роль в имплементации любых договоренностей о прекращении огня.
Они отмечают, что это может включать, но не ограничиваться использованием американских спутников или разведки сигналов для проверки соблюдения режима прекращения огня.
Прекращение помощи США и переговоры в Саудовской Аравии
На днях Соединенные Штаты официально заявили о прекращении предоставления военной помощи и об обмене разведывательными данными с Украиной.
Причиной стала эмоциональная перепалка президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.
Трамп не верит в то, что Украина может выжить даже при возобновлении военной поддержки США и активно лоббирует прекращение войны.
В понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В среду, 12 марта, запланирована встреча делегаций Украины и США во время которой стороны будут обсуждать возобновление помощи Киеву.
Трамп отверг критику, что он был сравнительно мягким в отношении Москвы, которой он пригрозил санкциями на прошлой неделе после приостановления помощи Украине.
По данным телеканала NBC News, американские официальные лица заявили, что соглашения по полезным ископаемым будет недостаточно для Трампа, чтобы возобновить помощь и обмен разведданными.
Президент США якобы хочет, чтобы Зеленский пошел на уступки, такие как отказ от территорий России, и двигался к выборам в самой Украине или даже ушел в отставку с поста президента.
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