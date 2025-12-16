Саудівська компанія Midad хоче купити закордонні активи "Лукойла", - Reuters

Йдеться про активи загальною вартістю близько 22 мільярдів доларів. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які "Лукойл" планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle.

За останніми даними, Lukoil має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Потенційна угода з Midad Energy

Саудівська компанія Midad Energy стала одним із головних претендентів на покупку міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл". У разі успіху Midad Energy зміцнить свої позиції на глобальному енергетичному ринку та отримає доступ до стратегічно важливих ресурсів.

Midad Energy пропонує повністю готівкову угоду, а кошти планують тримати на умовному рахунку до скасування санкцій проти "Лукойл".

За словами джерел Reuters, у угоді можуть брати участь і американські компанії. Вона може стати частиною ширшої співпраці між США і Саудівською Аравією у сфері енергетики та безпеки.

Цікаво, що генеральний директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан є братом саудівського радника з національної безпеки Мусаеда Аль-Айбана, який брав участь у мирних переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії у лютому цього року. Їхній батько, Мохамед Аль-Айбан, був першим головою розвідки Саудівської Аравії.

Представники Midad Energy та "Лукойл" відмовилися від коментарів.

У США на запити щодо угоди відповіді поки що не надходило. При цьому варто зазначити, що раніше в США заблокували дві інші пропозиції від Gunvor та американського банку Xtellus Partners, що підкреслює геополітичні складнощі таких угод.